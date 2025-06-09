«Мы дома!» Появилось первое видео с возвращёнными из молодыми российскими военными
МО РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из плена молодыми военными
Появилось первое видео с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими до 25 лет. Кадры публикует Министерство обороны России.
Первая группа молодых российских военнопленных едет домой. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В ведомстве не сообщили, сколько именно парней отпустил Киев, но обмен был равным — Украина получила столько же своих военнопленных до 25 лет. Наши уже прибыли на территорию Белоруссии, как это всегда происходит после обменов.
Напомним, это только первая группа молодых российских военнослужащих, возвращённых из плена на Украине в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей. Пока что Киев выполняет взятые на себя в этом вопросе обязательства, но при этом отказывается забирать тела 6000 погибших украинских военных, передача которых была запланирована ещё на 7 июня. В МИД РФ назвали это неуважением киевского режима к собственным гражданам.
Обложка © Telegram / Минобороны РФ