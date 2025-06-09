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9 июня, 12:42

«Мы дома!» Появилось первое видео с возвращёнными из молодыми российскими военными

МО РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из плена молодыми военными

Появилось первое видео с освобождёнными из украинского плена российскими военнослужащими до 25 лет. Кадры публикует Министерство обороны России.

Первая группа молодых российских военнопленных едет домой. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ведомстве не сообщили, сколько именно парней отпустил Киев, но обмен был равным — Украина получила столько же своих военнопленных до 25 лет. Наши уже прибыли на территорию Белоруссии, как это всегда происходит после обменов.

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Напомним, это только первая группа молодых российских военнослужащих, возвращённых из плена на Украине в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей. Пока что Киев выполняет взятые на себя в этом вопросе обязательства, но при этом отказывается забирать тела 6000 погибших украинских военных, передача которых была запланирована ещё на 7 июня. В МИД РФ назвали это неуважением киевского режима к собственным гражданам.

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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