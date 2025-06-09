Молодёжь едет домой: Россия и Украина провели первый этап нового обмена военнопленными
МО РФ: Первая группа российских военных младше 25 лет возвращена из плена ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена из украинского плена в рамках договорённостей по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом доложили в Минобороны РФ
«9 июня в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — отчитались в ведомстве.
Спасённые из плена ВСУ ребята сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех бойцов позже доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации в госпиталях.
А вот передача 6000 тел погибших солдат ВСУ, назначенная на 7 июня, не состоялась из-за неявки украинской стороны. В МИД РФ выразили возмущение, расценив это как проявление неуважения киевских властей к своим гражданам. Речь шла о передаче шести тысяч тел украинских военнослужащих. Впоследствии, 8 июня, Киев предложил перенести процедуру обмена на следующую неделю. В связи с этим депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал граждан Украины выйти на протесты и потребовать отставки Зеленского, обвинив его в отказе возвращать тела погибших солдат на родину.