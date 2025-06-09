Молодёжь едет домой: Россия и Украина провели первый этап нового обмена военнопленными

Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена из украинского плена в рамках договорённостей по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом доложили в Минобороны РФ

«9 июня в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — отчитались в ведомстве.