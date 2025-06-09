В Раде призвали украинцев потребовать отставки Зеленского из-за отказа забирать тела солдат

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев потребовать от главаря киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку после отказа забрать тела погибших украинских военных. Заявление политика прозвучало в социальных сетях.

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мёртвых!» — написал Дмитрук.