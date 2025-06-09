На Сумском направлении были замечены иностранные наёмники из Японии и Колумбии, чьё боевое столкновение с российскими войсками оказалось неудачным. Об этом рассказал боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Стягайло, который лично видел десятки японцев и чуть больше колумбийских наёмников в районе Павловки.

Известно, что иностранцы покинули территорию буквально через 20 минут после прибытия Стягайло. Позднее ВСУшникам сообщили, что «свирепые» легионеры случайно вышли на российские позиции и были ликвидированы в бою.

Стягайло рассказал, что встречал иностранных наёмников на территории учебной части в Черкасской области, в том числе граждан Японии, Колумбии, Польши, Ирландии, США и Германии. Сам же Анатолий сдался в плен российским военным из группировки «Север».