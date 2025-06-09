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9 июня, 11:25

Конец самураев: Отряд из свирепых наёмников ВСУ свернул не туда и попал на тот свет

Пленный Стягайло: Наёмники ВСУ из Японии и Колумбии убиты на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На Сумском направлении были замечены иностранные наёмники из Японии и Колумбии, чьё боевое столкновение с российскими войсками оказалось неудачным. Об этом рассказал боец 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Стягайло, который лично видел десятки японцев и чуть больше колумбийских наёмников в районе Павловки.

Известно, что иностранцы покинули территорию буквально через 20 минут после прибытия Стягайло. Позднее ВСУшникам сообщили, что «свирепые» легионеры случайно вышли на российские позиции и были ликвидированы в бою.

Стягайло рассказал, что встречал иностранных наёмников на территории учебной части в Черкасской области, в том числе граждан Японии, Колумбии, Польши, Ирландии, США и Германии. Сам же Анатолий сдался в плен российским военным из группировки «Север».

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Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ атаковали некоторые объекты в Одесской области и сумели ликвидировать украинских военнослужащих и наёмников. Всего формирование насчитывало до 50 военных. Среди иностранцев в этот раз были разгромлены французские военные, которые приехали для распределения по подразделениям.

Наталья Афонина
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