Наёмник из Финляндии с позывным Пекка, воюющий на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), в интервью Yle призвал своих соотечественников воздержаться от участия в боевых действиях.

«Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь всю оставшуюся жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать», — посоветовал легионер.

Солдат рассказал, что большинство финнов, изначально планировавших присоединиться к его группе, в конечном итоге отказались от идеи воевать против России. Даже у опытных бойцов шансы на выживание невелики, и многие после первого же боя возвращаются в тыл и уезжают обратно в Финляндию.