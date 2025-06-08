«Станет твоей могилой»: Чудом выжившие финские наёмники в ужасе бегут с Украины
Yle: Воюющий за ВСУ финский наёмник призвал сограждан не ехать на Украину
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Наёмник из Финляндии с позывным Пекка, воюющий на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), в интервью Yle призвал своих соотечественников воздержаться от участия в боевых действиях.
«Я говорю финнам: эта страна станет твоей могилой, и ты выкинешь всю оставшуюся жизнь на свалку. Не стоит сюда приезжать», — посоветовал легионер.
Солдат рассказал, что большинство финнов, изначально планировавших присоединиться к его группе, в конечном итоге отказались от идеи воевать против России. Даже у опытных бойцов шансы на выживание невелики, и многие после первого же боя возвращаются в тыл и уезжают обратно в Финляндию.
Ранее стало известно о попытке прорыва в Курскую область со стороны японских и колумбийских наёмников, воюющих на стороне ВСУ. В то же время командир российско-французского отряда заявил, что под видом наёмников в украинских рядах воюют представители западных спецслужб.