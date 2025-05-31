Командир российско-французского отряда Сергей Мюнье заявляет, что в ВСУ под видом иностранных наёмников действуют сотрудники западных спецслужб. Он также отмечает значительное участие в конфликте на Украине ультраправых группировок и граждан, попавших под это влияние.

«Присутствуют также и представители западных спецслужб и сил специальных операций, которые занимаются той же и вербовкой, и переправкой людей в лагеря на Украине для обучения и дальнейшего отправки на фронт», — заявил Мюнье в беседе с ТАСС.