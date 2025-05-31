Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 09:34

Выдают себя за наёмников: Стало известно о тайном присутствии западных спецслужб в рядах ВСУ

Командир Мюнье: В ВСУ под видом наёмников воюют представители западных спецслужб

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Командир российско-французского отряда Сергей Мюнье заявляет, что в ВСУ под видом иностранных наёмников действуют сотрудники западных спецслужб. Он также отмечает значительное участие в конфликте на Украине ультраправых группировок и граждан, попавших под это влияние.

«Присутствуют также и представители западных спецслужб и сил специальных операций, которые занимаются той же и вербовкой, и переправкой людей в лагеря на Украине для обучения и дальнейшего отправки на фронт», — заявил Мюнье в беседе с ТАСС.

По его словам, в составе наёмнических формирований, воюющих на стороне ВСУ, помимо сотрудников западных спецслужб, есть скинхеды, приверженцы правых и ультраправых взглядов, а также члены ультраправых фанатских группировок.

Армянский наёмник Балян прилетел в российскую столицу, чтобы потратить $30 тыс. от ВСУ
Армянский наёмник Балян прилетел в российскую столицу, чтобы потратить $30 тыс. от ВСУ

Ранее сообщалось, о гибели новозеландского наёмника на территории Украины. Детали произошедшего, включая место и обстоятельства смерти, остаются неизвестными. Кроме этого, стало известно о прекращении деятельности элитного отряда наёмников Chosen Company, ранее воевавшего на стороне ВСУ. Лидер группировки Райан О'Лири заявил о сворачивании операций организации, которая привлекала бойцов из 31 страны, преимущественно из США.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar