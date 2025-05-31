Выдают себя за наёмников: Стало известно о тайном присутствии западных спецслужб в рядах ВСУ
Командир Мюнье: В ВСУ под видом наёмников воюют представители западных спецслужб
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Командир российско-французского отряда Сергей Мюнье заявляет, что в ВСУ под видом иностранных наёмников действуют сотрудники западных спецслужб. Он также отмечает значительное участие в конфликте на Украине ультраправых группировок и граждан, попавших под это влияние.
«Присутствуют также и представители западных спецслужб и сил специальных операций, которые занимаются той же и вербовкой, и переправкой людей в лагеря на Украине для обучения и дальнейшего отправки на фронт», — заявил Мюнье в беседе с ТАСС.
По его словам, в составе наёмнических формирований, воюющих на стороне ВСУ, помимо сотрудников западных спецслужб, есть скинхеды, приверженцы правых и ультраправых взглядов, а также члены ультраправых фанатских группировок.
Ранее сообщалось, о гибели новозеландского наёмника на территории Украины. Детали произошедшего, включая место и обстоятельства смерти, остаются неизвестными. Кроме этого, стало известно о прекращении деятельности элитного отряда наёмников Chosen Company, ранее воевавшего на стороне ВСУ. Лидер группировки Райан О'Лири заявил о сворачивании операций организации, которая привлекала бойцов из 31 страны, преимущественно из США.