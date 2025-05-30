Армянский наёмник Балян прилетел в российскую столицу, чтобы потратить $30 тыс. от ВСУ

Армен Балян из Армении, воевавший в составе украинской армии, был задержан в аэропорту Домодедово в Москве. 60-летний мужчина приехал в Россию с целью потратить деньги, которые он получил от Вооружённых сил Украины — сумма составила порядка 30 тысяч долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По данным следствия, осенью 2022 года Балян прибыл на территорию Украины через Молдавию, где добровольно вступил в 124-ю бригаду территориальной обороны ВСУ. В течение года он прошёл путь от стрелка до старшего разведчика-снайпера, получив несколько ранений во время боевых действий в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В декабре 2023-го мужчина дезертировал и вернулся в Армению.

Однако вскоре Балян решил посетить Россию. Попытка пересечь границу обернулась для него уголовным делом: в октябре 2024 года его задержали в Домодедово, он обвиняется по статье 359 УК РФ — «Участие наемника в вооружённом конфликте». В ближайшее время ему предстоит ответить перед судом за участие в боевых действиях против России.