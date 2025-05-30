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Регион
30 мая, 17:20

Суд огласит приговор пытавшемуся въехать в Россию армянскому наёмнику ВСУ

В Херсонской области будут судить наёмника из Армении за участие в боях против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

В Херсонской области предстанет перед судом гражданин Армении Армен Балян, обвиняемый в том, что он, будучи наёмником, воевал против российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Иностранец обвиняется по статье 359 («Участие наёмника в вооружённом конфликте») УК РФ.

Следствие установило, что в ноябре 2022 года Балян, прибыв на Украину через Молдавию, добровольно присоединился к 124-й бригаде территориальной обороны и другим украинским подразделениям. После прохождения обучения и военной подготовки он был отправлен в район боевых действий.

«За это [участие в боевых действиях] он ежемесячно получал не менее 90 тысяч гривен. Балян был неоднократно ранен, после чего, дезертировав из ВСУ, покинул Украину. В октябре прошлого года наёмник был задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию нашей страны», — рассказали в Генпрокуратуре.

Установлено, что армянин принимал участие в боях на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Херсонский суд для рассмотрения по существу.

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Ранее Life.ru сообщал, что в зоне проведения СВО подтверждена гибель польской наёмницы ВСУ Дороты Кветневской. Опознание обгоревшего тела стало возможным благодаря найденному жетону. Обстоятельства её смерти остаются неясными.

Полина Никифорова
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