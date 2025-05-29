«В плен не берут»: Стало известно, сколько наёмников до сих пор воюет на стороне ВСУ
Эксперт Бердичевский: В рядах ВСУ могут воевать ещё несколько тысяч наёмников
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В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают воевать иностранные наёмники. Всего их может быть несколько тысяч, заявил военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, на линии боевого соприкосновения зарубежных специалистов ожидает незавидная судьба.
«Я думаю, несколько тысяч [наёмников] точно воюют [на стороне ВСУ]. Я разговаривал с нашими ребятами, которые служат в подразделениях. В плен наёмников не берут», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что в настоящее время наёмники не представляют серьёзной проблемы для российских войск. По большей части иностранные специалисты проводят штурмы, в которых теряют огромное количество людей. Бердичевский дополнил, что более мотивированными и подготовленными со стороны Украины идут добровольцы. А наёмники, по его словам, воюют ради денег. Тем не менее опытные бойцы уже давно не приезжают на территорию Незалежной.
А ранее Life.ru писал, что наёмники из элитного отряда Chosen Company выходят из состава ВСУ. По словам лидера группировки Райана О'Лири, организация сворачивает свою деятельность. Данное подразделение собирало наёмников из 31 страны мира, но в основном из Соединённых Штатов.