В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают воевать иностранные наёмники. Всего их может быть несколько тысяч, заявил военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, на линии боевого соприкосновения зарубежных специалистов ожидает незавидная судьба.

Эксперт уточнил, что в настоящее время наёмники не представляют серьёзной проблемы для российских войск. По большей части иностранные специалисты проводят штурмы, в которых теряют огромное количество людей. Бердичевский дополнил, что более мотивированными и подготовленными со стороны Украины идут добровольцы. А наёмники, по его словам, воюют ради денег. Тем не менее опытные бойцы уже давно не приезжают на территорию Незалежной.