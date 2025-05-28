Тело сгоревшей в огне «Солнцепёка» польской наёмницы ВСУ опознали по жетону
Польская наёмница ВСУ Кветневская погибла на Украине, её опознали по жетону
Дорота Кветневская. Обложка © foreigncombatants
В зоне проведения специальной военной операции подтверждена гибель польской наёмницы ВСУ Дороты Кветневской. Опознание обгоревшего тела стало возможным благодаря найденному жетону, сообщает Telegram-канала Fiftnmls.
Обгоревший жетон. Фото © Telegram-канала Fiftnmls
Обстоятельства её смерти остаются неясными. Однако характер повреждений тела указывает на мощное огневое воздействие — вероятно, от реактивной системы залпового огня, дрона или тяжёлых огнемётных систем, таких как «Солнцепёк».
По данным проекта Foreign Combatants, Кветневская прибыла на Украину в 2022 году. Уроженка Гдыни изначально представлялась волонтёром, помогающим мирным жителям, но фактически занималась снабжением боевиков ВСУ. Впоследствии она служила медиком в одном из боевых подразделений, хотя некоторые источники указывали на её прямое участие в боевых действиях.
Ранее в зоне специальной военной операции был убит латвийский наёмник Таренов, присоединившийся в 2017 году к нацбатальону «Азов»*. Российские солдаты ранили его во время наступления в Харьковской области, а затем его добил беспилотник.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России