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Регион
28 мая, 14:19

Тело сгоревшей в огне «Солнцепёка» польской наёмницы ВСУ опознали по жетону

Польская наёмница ВСУ Кветневская погибла на Украине, её опознали по жетону

Дорота Кветневская. Обложка © foreigncombatants

Дорота Кветневская. Обложка © foreigncombatants

В зоне проведения специальной военной операции подтверждена гибель польской наёмницы ВСУ Дороты Кветневской. Опознание обгоревшего тела стало возможным благодаря найденному жетону, сообщает Telegram-канала Fiftnmls.

Обгоревший жетон. Фото © Telegram-канала Fiftnmls

Обгоревший жетон. Фото © Telegram-канала Fiftnmls

Обстоятельства её смерти остаются неясными. Однако характер повреждений тела указывает на мощное огневое воздействие — вероятно, от реактивной системы залпового огня, дрона или тяжёлых огнемётных систем, таких как «Солнцепёк».

По данным проекта Foreign Combatants, Кветневская прибыла на Украину в 2022 году. Уроженка Гдыни изначально представлялась волонтёром, помогающим мирным жителям, но фактически занималась снабжением боевиков ВСУ. Впоследствии она служила медиком в одном из боевых подразделений, хотя некоторые источники указывали на её прямое участие в боевых действиях.

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Ранее в зоне специальной военной операции был убит латвийский наёмник Таренов, присоединившийся в 2017 году к нацбатальону «Азов»*. Российские солдаты ранили его во время наступления в Харьковской области, а затем его добил беспилотник.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Владимир Озеров
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