Наёмника из Новой Зеландии ликвидировали в зоне СВО
В зоне СВО ликвидировали третьего наёмника из Новой Зеландии
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Шан Ле Кэрнс, 26-летний наёмник из Новой Зеландии, был ликвидирован на Украине. Об этом стало известно из заявления украинского посла Василия Мирошниченко в соцсети X. Где именно и при каких обстоятельствах погиб иностранец — не уточняется.
«Шан Ле Кэрнс, как считается, погиб в борьбе», — написал Мирошниченко.
Ле Кэрнс стал уже третьим гражданином Новой Зеландии, который погиб в ходе боевых действий. Он входил в состав одного из подразделений иностранных добровольцев.
А ранее сообщалось, что наёмники из элитного отряда Chosen Company выходят из состава ВСУ. По словам лидера группировки Райана О'Лири, организация сворачивает свою деятельность. Данное подразделение собирало наёмников из 31 страны мира, но в основном из Соединённых Штатов.