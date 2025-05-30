Наёмника из Новой Зеландии ликвидировали в зоне СВО

Шан Ле Кэрнс, 26-летний наёмник из Новой Зеландии, был ликвидирован на Украине. Об этом стало известно из заявления украинского посла Василия Мирошниченко в соцсети X. Где именно и при каких обстоятельствах погиб иностранец — не уточняется.

«Шан Ле Кэрнс, как считается, погиб в борьбе», — написал Мирошниченко.

Ле Кэрнс стал уже третьим гражданином Новой Зеландии, который погиб в ходе боевых действий. Он входил в состав одного из подразделений иностранных добровольцев.