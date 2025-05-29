Жителей Франции поразила недавняя статья в Francienfo о том, что исход мирных переговоров по Украине не имеет смысла, а французские солдаты уже находятся на службе у киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что речь идёт о тактическом боевом подразделении «Интернациональный реванш», который воюет на стороне ВСУ.

«Солдаты из Франции, в том числе выходцы из полиции, несут службу совместно с подразделениями разведки ВСУ. Вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

При этом символика данной группировки имеет признаки неонацистских реваншистов — черепа, тёмная эстетика и слоган Memento Audere Semper («Не забывай отвагу» в переводе с латыни), которая была девизом итальянского писателя, поэта и военно-политического деятеля, 1-го регента непризнанной Республики Фиуме Габриэле д’Аннунцио, ярого сторонника Бенито Муссолини.

Сами французские солдаты даже не стараются скрываться и с гордостью заявляют, что они приехали вести войну против русских. Захарова подчеркнула, что после таких новостей всё меньше верится в слова президента Франции Эмманюэля Макрона о приверженности мирному процессу.