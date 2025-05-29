«Макрону совсем не верится»: Захарова рассказала о связи французских наёмников ВСУ с неонацизмом
Захарова не поверила в приверженность Макрона мирному процессу на Украине
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Жителей Франции поразила недавняя статья в Francienfo о том, что исход мирных переговоров по Украине не имеет смысла, а французские солдаты уже находятся на службе у киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что речь идёт о тактическом боевом подразделении «Интернациональный реванш», который воюет на стороне ВСУ.
«Солдаты из Франции, в том числе выходцы из полиции, несут службу совместно с подразделениями разведки ВСУ. Вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
При этом символика данной группировки имеет признаки неонацистских реваншистов — черепа, тёмная эстетика и слоган Memento Audere Semper («Не забывай отвагу» в переводе с латыни), которая была девизом итальянского писателя, поэта и военно-политического деятеля, 1-го регента непризнанной Республики Фиуме Габриэле д’Аннунцио, ярого сторонника Бенито Муссолини.
Сами французские солдаты даже не стараются скрываться и с гордостью заявляют, что они приехали вести войну против русских. Захарова подчеркнула, что после таких новостей всё меньше верится в слова президента Франции Эмманюэля Макрона о приверженности мирному процессу.
Напомним, ранее сообщалось, что группа наёмников «Интернациональный» («Международный») Реванш» проходит подготовку в тренировочном лагере под Киевом. Командир отряда, украинский военный, заявил, что французы через несколько месяцев будут участвовать в оборонительной и наступательной операциях.