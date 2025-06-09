Появилось видео прибытия в Москву освобождённых из плена российских военных

Сегодня вечером в Москве приземлился самолёт с группой российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена в рамках выполнения Стамбульских договорённостей. На выходе из воздушного судна бойцы развернули российский триколор — этот эмоциональный момент стал символом их возвращения на Родину, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, сегодня Минобороны России подтвердило, что первый этап масштабного обмена пленными молодыми (до 25 лет) военнослужащими с Украиной состоялся. В ведомстве не уточняли, сколько именно военных вернулись домой, но отметили, что Киев получил такое же количество пленных.