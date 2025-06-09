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9 июня, 17:29

Появилось видео прибытия в Москву освобождённых из плена российских военных

Освобождённые из плена военнослужащие ВС РФ прилетели в Москву

Сегодня вечером в Москве приземлился самолёт с группой российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена в рамках выполнения Стамбульских договорённостей. На выходе из воздушного судна бойцы развернули российский триколор — этот эмоциональный момент стал символом их возвращения на Родину, сообщает телеканал «Звезда».

Прибытие освобождённых российских пленных домой. Видео © Telegram / Zvezdanews

Напомним, сегодня Минобороны России подтвердило, что первый этап масштабного обмена пленными молодыми (до 25 лет) военнослужащими с Украиной состоялся. В ведомстве не уточняли, сколько именно военных вернулись домой, но отметили, что Киев получил такое же количество пленных.

«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках

Обложка © Telegram / Zvezdanews

Юрий Лысенко
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