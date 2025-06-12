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12 июня, 13:23

ВСУ семь дней забрасывали гранатами попавших в западню штурмовиков ВС РФ и серьёзно просчитались

RT: ВСУ неделю забрасывали гранатами 7 штурмовиков ВС РФ в Артёмовске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские бойцы семь дней выдерживали осаду в подвале в Артёмовске (Бахмут). Семеро военных из 4-й бригады оказались в окружении украинских подразделений при штурме жилого дома в Бахмуте, рассказали непосредственные участники событий — братья Андрей и Вадим Берляковы.

Андрей и Вадим Берляковы. Фото © RT

Андрей и Вадим Берляковы. Фото © RT

«Мы должны были освободить от боевиков жилой дом, но в темноте шагнули на два здания вперёд. Так оказались в ловушке, вокруг нас были позиции противника», — приводит слова Андрея RT.

В подвале было, как в парилке — осаждённым пришлось раздеться до бронежилетов и трусов, а дышать было практически нечем, добавил собеседник издания. Выжить бойцам помогали сослуживцы, которые сбрасывали воду с дронов.

После недели выкуривания наших из укрытия, украинские солдаты допустили критическую ошибку — поверили, что после стольких усилий в подвале не осталось никого живого. На самом деле российские военные не только выстояли, но и предприняли вылазку, в ходе которой дали достойный отпор врагу, несмотря на его численное превосходство.

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Российские бойцы показывают чудеса мужества и стойкость в зоне проведения спецоперации. Ранее в Сети появились кадры, как штурмовик ВС РФ непостижимым образом пережил прямое попадание FPV-дрона — буквально встал из дыма, отряхнулся и побежал дальше.

Юрий Лысенко
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