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Регион
13 июня, 04:36

Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников на территории России за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня перехватили 125 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из них 70 аппаратов сбиты в воздушном пространстве Крыма. В Орловской области уничтожено 15 дронов, по 11 — над Курской и Саратовской регионами. В Белгородской области ПВО нейтрализовала девять летательных аппаратов. Над Чёрным морем сбито семь беспилотников, а также по одному — в Брянской и Воронежской областях.

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова
Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова

Ранее Life.ru писал о взрывах в Симферополе на фоне работы ПВО. По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей в середине ночи. Местные также наблюдали яркие вспышки со стороны моря и слышали характерный звук мотора беспилотников в небе.

Тимур Хингеев
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