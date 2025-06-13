Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова
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Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, уточнили в контролирующем органе. Не работают воздушные гавани Гагарин (Саратов) и Донское (Тамбов).
Ранее сообщалось о взрывах над Симферополем. Они звучали от работы сил ПВО, отражавших атаки БПЛА ВСУ. По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей около 02:45 мск.