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13 июня, 02:23

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова

Обложка © Unsplash / Olivia Anne Snyder

Обложка © Unsplash / Olivia Anne Snyder

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, уточнили в контролирующем органе. Не работают воздушные гавани Гагарин (Саратов) и Донское (Тамбов).

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Ранее сообщалось о взрывах над Симферополем. Они звучали от работы сил ПВО, отражавших атаки БПЛА ВСУ. По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей около 02:45 мск.

Тимур Хингеев
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