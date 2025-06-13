Несколько взрывов от работы ПВО раздались над Симферополем

В Симферополе в ночь на 13 июня было зафиксировано несколько взрывов. По предварительной информации, причиной стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает SHOT.

По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей около 02:45 мск. Свидетели также наблюдали яркие вспышки со стороны моря и слышали звук мотора в небе. О громких звуках сообщали и жители Феодосии.

В настоящее время отсутствует какая-либо официальная информация о возможных пострадавших или разрушениях.