Пожар начался в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

В ночь на 11 июня силы ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на город Котовск. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Один из сбитых беспилотников при падении вызвал локальное возгорание, однако пожарные оперативно справились с огнём. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства происшествия.