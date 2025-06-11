Пожар начался в результате атаки БПЛА в Тамбовской области
Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Тамбовскую область
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В ночь на 11 июня силы ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников на город Котовск. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
Один из сбитых беспилотников при падении вызвал локальное возгорание, однако пожарные оперативно справились с огнём. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства происшествия.
«Напоминаю о недопустимости съёмки и публикации в социальных сетях фото и видео работы ПВО и попыток атак вражеских беспилотников», — написал Первышов в телеграм-канале.
Напомним, местные жители ранее сообщали о 10 взрывах в небе над Котовском. Кроме того, ночью враг пытался атаковать Воронежскую область. Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО.