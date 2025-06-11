Около 10 взрывов прогремело в небе над Тамбовской областью
Над городом Котовском в Тамбовской области в ночь на 11 июня произошла серия мощных взрывов, которые связаны с работой ПВО. Местные жители сообщили SHOT о примерно 10 хлопках.
Около 10 взрывов прогремело в небе над Тамбовской областью. Видео © Telegram / SHOT
Предварительно, система ПВО уничтожает беспилотники, пытающиеся атаковать город.
Ранее враг пытался атаковать Воронежскую область. Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО. Предварительно, в результате налёта никто не пострадал.
Обложка © Telegram / Минобороны России