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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 июня, 01:03

Около 10 взрывов прогремело в небе над Тамбовской областью

Над городом Котовском в Тамбовской области в ночь на 11 июня произошла серия мощных взрывов, которые связаны с работой ПВО. Местные жители сообщили SHOT о примерно 10 хлопках.

Около 10 взрывов прогремело в небе над Тамбовской областью. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, система ПВО уничтожает беспилотники, пытающиеся атаковать город.

Над Курском прогремело не менее пяти взрывов
Над Курском прогремело не менее пяти взрывов

Ранее враг пытался атаковать Воронежскую область. Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО. Предварительно, в результате налёта никто не пострадал.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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