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Регион
11 июня, 00:59

Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотников ночью 11 июня. По данным на 3:30 утра в одном из районов российские средства противовоздушной обороны уничтожили более пяти украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, в результате налёта беспилотников никто не пострадал. Разрушения на земле также не зарегистрировали. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов
Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов

Отметим, что этой же ночью атаке беспилотников подверглась и Курская область. Местные жители сообщали о серии взрывов в небе над Курском около двух часов ночи.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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