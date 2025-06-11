Более пяти украинских БПЛА сбили силы ПВО в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотников ночью 11 июня. По данным на 3:30 утра в одном из районов российские средства противовоздушной обороны уничтожили более пяти украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, в результате налёта беспилотников никто не пострадал. Разрушения на земле также не зарегистрировали. В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.