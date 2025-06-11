Звуки взрывов от работы системы ПВО услышали жители Курска

Жители Курска сообщают о звуках взрыва в небе над городом ночью 11 июня. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны в связи с атакой БПЛА, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что громкие звуки они слышали после двух часов ночи. В некоторых домах задрожали окна. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших не сообщалось.