Звуки взрывов от работы системы ПВО услышали жители Курска
Жители Курска сообщают о звуках взрыва в небе над городом ночью 11 июня. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны в связи с атакой БПЛА, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что громкие звуки они слышали после двух часов ночи. В некоторых домах задрожали окна. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших не сообщалось.
Ранее стало известно, что за день 10 июня российские системы ПВО сбили семь украинских дронов. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря.
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