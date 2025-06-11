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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 июня, 23:56

Звуки взрывов от работы системы ПВО услышали жители Курска

Жители Курска сообщают о звуках взрыва в небе над городом ночью 11 июня. По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны в связи с атакой БПЛА, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что громкие звуки они слышали после двух часов ночи. В некоторых домах задрожали окна. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших не сообщалось.

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Ранее стало известно, что за день 10 июня российские системы ПВО сбили семь украинских дронов. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Лия Мурадьян
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