Два комбайнёра подорвались на мине ВСУ в Курской области

Два молодых комбайнёра из Льговского района подорвались на украинской мине в Курской области. Инцидент произошёл в деревне Шептуховка Кореневского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«18-летний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую поддержку. Власти напоминают, что в приграничной зоне Курской области ситуация остаётся крайне небезопасной, и в населённых пунктах остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому жителям следует воздержаться от посещения этих территорий, пока там не станет безопасно.