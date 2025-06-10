ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 18:55

Два комбайнёра подорвались на мине ВСУ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Tramp57

Два молодых комбайнёра из Льговского района подорвались на украинской мине в Курской области. Инцидент произошёл в деревне Шептуховка Кореневского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«18-летний и 23-летний молодые люди получили термические ожоги рук, ног, головы, лица, у одного из них ушиб грудной клетки. Состояние средней тяжести»,написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую поддержку. Власти напоминают, что в приграничной зоне Курской области ситуация остаётся крайне небезопасной, и в населённых пунктах остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Поэтому жителям следует воздержаться от посещения этих территорий, пока там не станет безопасно.

Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет
Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет

Ранее ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. В результате один человек погиб.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar