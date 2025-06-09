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9 июня, 08:49

ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске, один человек погиб

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. По данным SHOT, один мирный житель погиб, ещё трое ранены.

ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, около 11 утра было четыре прилёта по Рыльску. Загорелся культурно-досуговый центр им. Гранина. Погибший — его работник. Пострадавшие также находились в КДЦ.

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А накануне, в День святой Троицы, ВСУ ударили по Успенскому собору в Рыльске. По удачному стечению обстоятельств в этот момент в храме не было людей. Однако в результате удара осколками повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

Александра Вишнякова
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