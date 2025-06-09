ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске, один человек погиб

ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. По данным SHOT, один мирный житель погиб, ещё трое ранены.

По данным телеграм-канала, около 11 утра было четыре прилёта по Рыльску. Загорелся культурно-досуговый центр им. Гранина. Погибший — его работник. Пострадавшие также находились в КДЦ.