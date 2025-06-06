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6 июня, 08:59

Число жертв обстрела Рыльска увеличилось до 2

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Число погибших в результате вчерашнего удара ВСУ по Рыльску увеличилось до двух — сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, находившаяся в тяжёлом состоянии после обстрела. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненная в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали всё возможное, но спасти её не удалось. Травмы были слишком серьёзными», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона
Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона

Напомним, 5 июня ВСУ обстреляли шестью HIMARS Рыльск в Курской области. По данным SHOT, в результате погибла многодетная мама. Также пострадало шесть человек. Атака пришлась по многоквартирному и частным домам.

Александра Вишнякова
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