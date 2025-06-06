Число жертв обстрела Рыльска увеличилось до 2

Число погибших в результате вчерашнего удара ВСУ по Рыльску увеличилось до двух — сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, находившаяся в тяжёлом состоянии после обстрела. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненная в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали всё возможное, но спасти её не удалось. Травмы были слишком серьёзными», — написал он в телеграм-канале.