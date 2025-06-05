Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал житель деревни Сухая Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Во время прилёта 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.