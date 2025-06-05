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Регион
5 июня, 20:56

Ещё один житель Курской области пострадал от атаки украинского дрона

Хинштейн: В результате атаки ВСУ в Рыльском районе пострадал 38-летний мужчина

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал житель деревни Сухая Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Во время прилёта 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

Он выразил уверенность, что медики регионального центра сделают всё возможное для восстановления здоровья раненого. Врио губернатора также подчеркнул, что атаки на гражданские объекты продолжаются и призвал жителей региона сохранять предельную осторожность и быть внимательными.

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Напомним, 5 июня силы ВСУ обстреляли Рыльск шестью HIMARS. В результате удара погибла многодетная мать и пострадали шесть местных жителей. Хинштейн опубликовал фотографии повреждений жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Тимур Хингеев
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