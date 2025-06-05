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5 июня, 15:06

Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по Рыльску и показал фото последствий

Хинштейн: В результате удара по Рыльску один человек погиб и шесть пострадали

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

В результате удара HIMARS по Рыльску Курской области один человек погиб и шесть пострадали. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, атака пришлась по многоквартирному и частным домам.

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

«По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Ещё шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода. На месте работают оперативные службы.

Атака на Рыльск: ВСУ ночью подожгли дома спящих курян и ударили в башню
Атака на Рыльск: ВСУ ночью подожгли дома спящих курян и ударили в башню

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли шестью HIMARS Рыльск в Курской области. По данным SHOT, в результате погибла многодетная мама.

Александра Вишнякова
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