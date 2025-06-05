Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по Рыльску и показал фото последствий

В результате удара HIMARS по Рыльску Курской области один человек погиб и шесть пострадали. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, атака пришлась по многоквартирному и частным домам.

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

«По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным. Ещё шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия удара HIMARS по Рыльску. Фото © Telegram/Александр Хинштейн