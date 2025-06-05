Хинштейн рассказал о самой главной проблеме Курской области
Хинштейн: Ситуация с коррупцией в Курской области оценивается как чрезвычайная
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В Курской области наблюдается серьёзная проблема с коррупцией, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе расширенного заседания регионального парламента. Он отметил, что намерен бороться с этой проблемой при поддержке депутатского корпуса.
«По поводу коррупции... Я в отчёте не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит», — сказал Хинштейн.
По его словам, то, что он наблюдает за последние полгода, свидетельствует о наличии серьёзных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. Он также указал, что это подтверждается многочисленными обращениями граждан. Хинштейн подчеркнул, что он весте с депутатами намерен решительно противостоять этой проблеме и привлекать к борьбе все здоровые силы, в первую очередь депутатский корпус.
Напомним, что 16 апреля полиция провела обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба оказались под арестом в качестве фигурантов уголовного дела о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.