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Регион
12 мая, 11:35

«Высшая планка»: Хинштейн оценил уровень коррупции в Курской области

Хинштейн: Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил твёрдую убеждённость в том, что коррупция в регионе достигла предельно высокого уровня. Он заявил о категорической недопустимости нахождения людей с криминальным прошлым в структурах государственной власти.

«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал в своём телеграм-канале Хинштейн.

Также глава региона отметил, что уже подготовлен перечень из более чем 70 сотрудников, работающих в органах власти и учреждениях, которые ранее сталкивались с уголовным преследованием или были освобождены от него по определённым причинам. Этот перечень будет направлен каждому профильному заместителю в соответствии с его компетенцией.

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Напомним, что ранее в регионе стало известно о громком скандале. 16 апреля полиция провела обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба оказались под арестом в качестве фигурантов уголовного дела о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ольга Сливченко
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