«Высшая планка»: Хинштейн оценил уровень коррупции в Курской области
Хинштейн: Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил твёрдую убеждённость в том, что коррупция в регионе достигла предельно высокого уровня. Он заявил о категорической недопустимости нахождения людей с криминальным прошлым в структурах государственной власти.
«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал в своём телеграм-канале Хинштейн.
Также глава региона отметил, что уже подготовлен перечень из более чем 70 сотрудников, работающих в органах власти и учреждениях, которые ранее сталкивались с уголовным преследованием или были освобождены от него по определённым причинам. Этот перечень будет направлен каждому профильному заместителю в соответствии с его компетенцией.
Напомним, что ранее в регионе стало известно о громком скандале. 16 апреля полиция провела обыски у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба оказались под арестом в качестве фигурантов уголовного дела о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.