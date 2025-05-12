«Высшая планка»: Хинштейн оценил уровень коррупции в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил твёрдую убеждённость в том, что коррупция в регионе достигла предельно высокого уровня. Он заявил о категорической недопустимости нахождения людей с криминальным прошлым в структурах государственной власти.

«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал в своём телеграм-канале Хинштейн.

Также глава региона отметил, что уже подготовлен перечень из более чем 70 сотрудников, работающих в органах власти и учреждениях, которые ранее сталкивались с уголовным преследованием или были освобождены от него по определённым причинам. Этот перечень будет направлен каждому профильному заместителю в соответствии с его компетенцией.