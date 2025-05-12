Хинштейн сравнил с сериалом ремонт парка «Патриот» в Курске
Хинштейн: История с ремонтом парка «Патриот» в Курске напоминает сериал
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил ситуацию с ремонтом парка «Патриот» в Курске с затянувшимся сериалом, отметив, что проблемы с благоустройством не иссякают, часть объектов остаются неисправными, а ответственные лица продолжают перекладывать вину друг на друга.
На заседании регионального правительства Хинштейну сообщили о жалобах местных жителей на состояние парка. Куряне указывали на заросшие сорняками клумбы и отколовшуюся плитку на «Триумфальной арке». Врио министра строительства Александр Афонин пояснил, что реконструкцией занималась компания «Добрый дом». Хинштейн подчеркнул необходимость проверки подрядчика на предмет возможной аффилированности с должностными лицами и поручил правоохранительным органам проанализировать деятельность компании.
Хинштейн также отметил, что, несмотря на частичное благоустройство территории, включая заделку плитки и уборку, выполненные силами местных организаций и Минприроды, ключевые проблемы сохраняются. По его словам, в парке не функционируют системы освещения и видеонаблюдения, а также ряд других объектов, что требует немедленного вмешательства.
«И по поводу нашего мемориала «Патриот» , на котором мы с вами 9 мая вечером снова встречались, история практически переходит в сериал, потому что то, что могли сделать силами пользователей леса и минприроды и подрядных организаций, сделано, плитка заделана, территория благоустроена, за что признателен. Но, к сожалению, это не исчерпывает проблем, потому что выяснилось… что часть того, что есть на объекте, не работает, включая освещение, а также система видеослежения, а также много чего другого», — заявил чиновник.
После назначения Александра Хинштейна врио губернатора Курской области в регионе активизировалась борьба с коррупцией, что привело к ряду громких задержаний чиновников. Одним из таких дел стала история с курским парком «Патриот». По данным на октябрь 2024 года, следствие выявило нарушения в расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство, что привело к задержанию двух чиновников из регионального министерства строительства. Их имена официально не разглашаются, но источники указывают на причастность к махинациям с контрактами.
Также следователи расследуют громкое дело о растрате при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. По обвинению в хищении 173 миллионов рублей в СИЗО в декабре отправили гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя по финансам Игоря Грабина. А 16 апреля задержали бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении в особо крупном размере: свыше 200 миллионов рублей через «Корпорацию развития» и ещё миллиард рублей в рамках проекта по строительству укреплений на границе с Украиной.