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Регион
8 июня, 18:37

Хинштейн рассказал о повреждениях Успенского кафедрального собора в Рыльске после удара ВСУ

Хинштейн: От удара дрона по собору в Рыльске никто не пострадал

Успенский кафедральный собор в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Успенский кафедральный собор в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В результате атаки украинского дрона по Успенскому кафедральному собору в Рыльске никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. К счастью, обошлось без пострадавших!»написал глава региона.

Хинштейн подчеркнул, что противник регулярно наносит удары по важным для россиян объектам религии и памяти. Конкретно этот храм не раз становился целью атаки, а вот этот раз подвергся нападению в день Святой Троицы.

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Напомним, сегодня, в День святой Троицы, ВСУ ударили по Успенскому собору в Рыльске. По удачному стечению обстоятельств в этот момент в храме не было людей.

Юрий Лысенко
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