Хинштейн рассказал о повреждениях Успенского кафедрального собора в Рыльске после удара ВСУ

В результате атаки украинского дрона по Успенскому кафедральному собору в Рыльске никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стёкла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. К счастью, обошлось без пострадавших!» — написал глава региона.

Хинштейн подчеркнул, что противник регулярно наносит удары по важным для россиян объектам религии и памяти. Конкретно этот храм не раз становился целью атаки, а вот этот раз подвергся нападению в день Святой Троицы.