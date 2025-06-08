Три района Курской области остались без света из-за атаки ВСУ по подстанции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake
Курская область вновь оказалась под ударом. Вражеская атака пришлась по критически важной гражданской инфраструктуре — электроподстанции 110 кВ «Рыльск». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате целенаправленного удара объект получил повреждения, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении. Без света оказались жители всего Рыльского района, а также частично Глушковского и Кореневского муниципалитетов, чьё электропитание напрямую зависит от повреждённой подстанции.
«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области российские системы ПВО в ночь на 8 июня уничтожили 10 украинских беспилотников, направлявшихся к объектам для атак. Один из них упал на территорию СНТ, в результате чего пострадала 75-летняя женщина.