Три района Курской области остались без света из-за атаки ВСУ по подстанции

Курская область вновь оказалась под ударом. Вражеская атака пришлась по критически важной гражданской инфраструктуре — электроподстанции 110 кВ «Рыльск». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате целенаправленного удара объект получил повреждения, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении. Без света оказались жители всего Рыльского района, а также частично Глушковского и Кореневского муниципалитетов, чьё электропитание напрямую зависит от повреждённой подстанции.

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — написал Хинштейн.