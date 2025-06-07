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Регион
7 июня, 11:51

Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Тёткино

Mash: ВСУ используют тактику «жабьих прыжков» в районе Тёткино Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Украинские войска применяют тактику «жабьих прыжков» под Тёткино в Курской области. Всего за последнюю неделю зафиксировано более 20 попыток проникновения небольшими группами в населённый пункт. По данным телеграм-канала Mash, украинские силы пытаются закрепиться на территории местного мелькомбината.

Украинские подразделения используют тактику последовательных атак небольшими группами, варьируя направления и фланги. Основная цель наступления – установление контроля над населённым пунктом Тёткино, что откроет возможности для дальнейшего продвижения вглубь региона.

Сообщается также об ударах ВСУ по логистическим путям снабжения, в частности, в районах сёл Новый Путь и Весёлое. Предыдущая попытка прорыва к трассе, соединяющей эти населённые пункты, была пресечена.

Военкоры сообщили о «ползучем наступлении» ВСУ в Курской области
Военкоры сообщили о «ползучем наступлении» ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru уже сообщал, что ВСУ предпринимают попытки блокировать Тёткино в Курской области. Войска противника продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и развить наступление. Также сообщалось, что ВСУ стягивают танки к населённому пункту.

Мария Любицкая
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