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5 июня, 14:41

Военкоры сообщили о «ползучем наступлении» ВСУ в Курской области

«РВ»: Украинские силы начали наступление в районе Тёткино Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

ВСУ предпринимают новые попытки проникнуть в Курскую область. Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает об активизации боевых действий со стороны Сумской области, в частности, в районе населённого пункта Тёткино, где наблюдается «ползучее наступление» украинских сил на российскую территорию. Официального подтверждения или опровержения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

В районе населённого пункта Новый Путь идут ожесточённые бои. Российские десантники, оказывая упорное сопротивление, не дают противнику продвинуться вперёд. Украинские военные подразделения пытаются занять и удержать новые рубежи.

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Ранее глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова заявила, что в результате оккупации ВСУ села Русское Поречное в Курской области никто из местных жителей не выжил. При этом врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что власти не располагают информацией о месте нахождения 576 человек из приграничных районов области.

Наталья Демьянова
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