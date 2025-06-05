Военкоры сообщили о «ползучем наступлении» ВСУ в Курской области

ВСУ предпринимают новые попытки проникнуть в Курскую область. Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает об активизации боевых действий со стороны Сумской области, в частности, в районе населённого пункта Тёткино, где наблюдается «ползучее наступление» украинских сил на российскую территорию. Официального подтверждения или опровержения этой информации от Минобороны РФ не поступало.

В районе населённого пункта Новый Путь идут ожесточённые бои. Российские десантники, оказывая упорное сопротивление, не дают противнику продвинуться вперёд. Украинские военные подразделения пытаются занять и удержать новые рубежи.