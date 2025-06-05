5 июня на заседании Совета Безопасности ООН будут представлены материалы из документального проекта RTД «Я обвиняю фашизм», посвящённого преступлениям украинских военных на территории Курской области. Об этом сообщает RT.

Отрывок из фильма «Я обвиняю фашизм». Видео © RT

Картина, снятая журналисткой Ольгой Кирий, содержит свидетельства и видеозаписи, подтверждающие жестокие действия со стороны бойцов ВСУ против мирных жителей приграничного региона. Основное внимание в фильме уделено реальным историям пострадавших, а также фактам, зафиксированным непосредственно на местах трагедий. Авторы собрали показания очевидцев и экспертов, чтобы донести до международного сообщества информацию о происходящем.

Полную версию фильма можно будет посмотреть 5 июня в 21:30 по московскому времени на телеканале RT.doc.