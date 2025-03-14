Хинштейн заявил о массовом характере военных преступлений ВСУ в Курской области

Военные преступления ВСУ в Курской области имеют повсеместный характер. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Огромная работа проводится после освобождения населённых пунктов — к сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы», — написал он.

Чиновник добавил, что военные следователи регулярно сталкиваются с преступлениями на местах обстрелов, а также опрашивают жителей и устанавливают злоумышленников. По словам главы региона, в Курскую область планируют направить больше сотрудников военного следственного управления СК. Хинштейн попросил руководство управления взять на контроль инциденты проявления варварства и вандализма на объектах культурного наследия.