«Мешок на плечи и пошла»: Жительница курского села воровала тушёнку у ВСУ и кормила односельчан
Житель Казачьей Локни Клюев: Жена забирала у ВСУ тушёнку и кормила односельчан
Жительница села Казачья Локня в Курской области отбирала у бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) тушёнку, чтобы накормить односельчан. Об этом рассказал муж этой отважной женщины Виктор Клюев.
«Она бегала по посёлку, воровала у них [у ВСУ] внаглую тушёнку и носила людям... Они [оккупанты] там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина...», — пояснил селянин в беседе с РИА «Новости».
Мужчина добавил, что переживал, что его жену убьют. Однако она всё равно, несмотря на опасность, никогда не слушала, ходила за тушёнкой и приносила её мирным жителям. По словам Клюева, когда в Казачью Локню зашли ВСУ, люди были напуганы, но его супруга проявила невероятную смелость.
А ранее Life.ru писал, что российские военные с помощью дронов сбрасывали еду жителям Черкасского Поречного в Курской области. Пожилой мужчина увидел беспилотник ВС РФ и на дощечке написал лишь одного слово: «Хлеба». С того момента наши бойцы стали регулярно сбрасывать еду во двор.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ