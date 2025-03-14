«Мешок на плечи и пошла»: Жительница курского села воровала тушёнку у ВСУ и кормила односельчан

Жительница села Казачья Локня в Курской области отбирала у бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) тушёнку, чтобы накормить односельчан. Об этом рассказал муж этой отважной женщины Виктор Клюев.

«Она бегала по посёлку, воровала у них [у ВСУ] внаглую тушёнку и носила людям... Они [оккупанты] там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина...», — пояснил селянин в беседе с РИА «Новости».

Мужчина добавил, что переживал, что его жену убьют. Однако она всё равно, несмотря на опасность, никогда не слушала, ходила за тушёнкой и приносила её мирным жителям. По словам Клюева, когда в Казачью Локню зашли ВСУ, люди были напуганы, но его супруга проявила невероятную смелость.