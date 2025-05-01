«Фашизм чистой воды»: В ГД отреагировали на призывы избивать русскоговорящих на Украине
Депутат Журова: В ООН должны разобраться с призывами бить русскоговорящих детей
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Звучащие на Украине призывы избивать русскоговорящих детей и их родителей надо сразу направлять в ООН и суды по правам человека. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По её словам, цивилизованные страны никогда не позволяют себе таких высказываний. С этим непременно должны разобраться в ООН и судах по правам человека.
«Это фашизм чистой воды, при этом Украина претендует на вступление в Евросоюз. Такие заявления неприемлемы ни для одного цивилизованного государства», — заключила Журова.
Такие призывы на Украине распространяет далеко не один человек. Ранее украинский актёр Богдан Бенюк предложил сечь розгами детей, говорящих на русском языке, чтобы они навеки забыли его. Идея понравилась националисту Корчинскому*, но он призвал избивать ещё и родителей таких детей.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.