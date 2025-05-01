«Фашизм чистой воды»: В ГД отреагировали на призывы избивать русскоговорящих на Украине

Звучащие на Украине призывы избивать русскоговорящих детей и их родителей надо сразу направлять в ООН и суды по правам человека. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По её словам, цивилизованные страны никогда не позволяют себе таких высказываний. С этим непременно должны разобраться в ООН и судах по правам человека.

«Это фашизм чистой воды, при этом Украина претендует на вступление в Евросоюз. Такие заявления неприемлемы ни для одного цивилизованного государства», — заключила Журова.