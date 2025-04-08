Во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* решил с трибуны обратиться к россиянам, перейдя на русский язык. Коллеги попытались прервать его гневную тираду, но было уже поздно — нардеп нарушил протокол организации.

Гончаренко* обратился сперва к коллегам и заявил, что западные страны должны оказать сопротивление российскому давлению. Затем он прочитал речь на русском языке, призвав к «покаянию» жителей РФ. Кроме того, он раскритиковал известного хоккеиста Александра Овечкина.

«Российский хоккеист Овечкин? Нет, он не хоккеист, он инструмент, волк в овечкиной шкуре», — сказал парламентарий.

После Гончаренко* выступила делегат от Франции София Чикироу. Она напомнила украинскому коллеге, что его выходка нарушает регламент ПАСЕ, который запрещает выступления с речью на иностранном языке без перевода.

Ранее Life.ru писал о скандале, разразившемся из-за русского языка в театре Риги. Там должен был состояться спектакль украинского режиссёра Александра Володарского. Изначально было заявлено, что вся постановка пройдёт исключительно на русском, однако актёры неожиданно заговорили по-украински. Организаторы объяснили, что изменение языка произошло по требованию Минкульта Украины и СБУ.