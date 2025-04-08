Депутат Рады сделал заявление на русском про Овечкина и нарушил протокол ПАСЕ
Нардеп Гончаренко* выступил с речью на русском языке в ПАСЕ, нарушив протокол
Алексей Гончаренко*. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS
Во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* решил с трибуны обратиться к россиянам, перейдя на русский язык. Коллеги попытались прервать его гневную тираду, но было уже поздно — нардеп нарушил протокол организации.
Гончаренко* обратился сперва к коллегам и заявил, что западные страны должны оказать сопротивление российскому давлению. Затем он прочитал речь на русском языке, призвав к «покаянию» жителей РФ. Кроме того, он раскритиковал известного хоккеиста Александра Овечкина.
«Российский хоккеист Овечкин? Нет, он не хоккеист, он инструмент, волк в овечкиной шкуре», — сказал парламентарий.
После Гончаренко* выступила делегат от Франции София Чикироу. Она напомнила украинскому коллеге, что его выходка нарушает регламент ПАСЕ, который запрещает выступления с речью на иностранном языке без перевода.
Ранее Life.ru писал о скандале, разразившемся из-за русского языка в театре Риги. Там должен был состояться спектакль украинского режиссёра Александра Володарского. Изначально было заявлено, что вся постановка пройдёт исключительно на русском, однако актёры неожиданно заговорили по-украински. Организаторы объяснили, что изменение языка произошло по требованию Минкульта Украины и СБУ.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.