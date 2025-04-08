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Регион
8 апреля, 15:15

Депутат Рады сделал заявление на русском про Овечкина и нарушил протокол ПАСЕ

Нардеп Гончаренко* выступил с речью на русском языке в ПАСЕ, нарушив протокол

Алексей Гончаренко*. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS

Алексей Гончаренко*. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS

Во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* решил с трибуны обратиться к россиянам, перейдя на русский язык. Коллеги попытались прервать его гневную тираду, но было уже поздно — нардеп нарушил протокол организации.

Гончаренко* обратился сперва к коллегам и заявил, что западные страны должны оказать сопротивление российскому давлению. Затем он прочитал речь на русском языке, призвав к «покаянию» жителей РФ. Кроме того, он раскритиковал известного хоккеиста Александра Овечкина.

«Российский хоккеист Овечкин? Нет, он не хоккеист, он инструмент, волк в овечкиной шкуре», — сказал парламентарий.

После Гончаренко* выступила делегат от Франции София Чикироу. Она напомнила украинскому коллеге, что его выходка нарушает регламент ПАСЕ, который запрещает выступления с речью на иностранном языке без перевода.

Теперь заживут: Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен
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Ранее Life.ru писал о скандале, разразившемся из-за русского языка в театре Риги. Там должен был состояться спектакль украинского режиссёра Александра Володарского. Изначально было заявлено, что вся постановка пройдёт исключительно на русском, однако актёры неожиданно заговорили по-украински. Организаторы объяснили, что изменение языка произошло по требованию Минкульта Украины и СБУ.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Мария Любицкая
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