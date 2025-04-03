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3 апреля, 16:15

«Позор организаторам! Ничего не понятно!»: Драмтеатр из Одессы попал в языковой скандал

EADaily: Драмтеатр из Одессы провалил гастроли в Риге из-за смены языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yonikamoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yonikamoto

Большинство зрителей покинули спектакль «Будьте вы счастливы!» украинского режиссера Александра Володарского в Русском театре Риги. Об этом сообщает EADaily.

По информации СМИ, в анонсе комедии было указано, что постановка пройдет на русском языке, однако во время представления артисты начали говорить на украинском. Это вызвало недовольство у зрителей, которые почувствовали себя обманутыми.

«Позор организаторам и артистам! <…> Ничего не понятно! 80% зрителей ушли в первой половине. Возвращайте билеты!» — цитирует слова одного из посетителей сайт.

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Позже, как уточняет EADaily, организаторы объяснили, что изменение языка произошло по требованию Министерства культуры Украины и Службы безопасности Украины. Власти указали, что выступления могут проводиться только на украинском языке в процессе оформления документов для выезда театра за границу.

А ранее украинцы обиделись на французскую игру 2015 года Anno 2205 из-за русского языка. Игрокам не понравилось, что на территории Незалежной симулятор предлагает лишь русскоязычную локализацию.

Марина Фещенко
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