«Позор организаторам! Ничего не понятно!»: Драмтеатр из Одессы попал в языковой скандал
EADaily: Драмтеатр из Одессы провалил гастроли в Риге из-за смены языка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yonikamoto
Большинство зрителей покинули спектакль «Будьте вы счастливы!» украинского режиссера Александра Володарского в Русском театре Риги. Об этом сообщает EADaily.
По информации СМИ, в анонсе комедии было указано, что постановка пройдет на русском языке, однако во время представления артисты начали говорить на украинском. Это вызвало недовольство у зрителей, которые почувствовали себя обманутыми.
«Позор организаторам и артистам! <…> Ничего не понятно! 80% зрителей ушли в первой половине. Возвращайте билеты!» — цитирует слова одного из посетителей сайт.
Позже, как уточняет EADaily, организаторы объяснили, что изменение языка произошло по требованию Министерства культуры Украины и Службы безопасности Украины. Власти указали, что выступления могут проводиться только на украинском языке в процессе оформления документов для выезда театра за границу.
А ранее украинцы обиделись на французскую игру 2015 года Anno 2205 из-за русского языка. Игрокам не понравилось, что на территории Незалежной симулятор предлагает лишь русскоязычную локализацию.