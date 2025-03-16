Украинцы обиделись на французскую игру 2015 года из-за русского языка

Украинские пользователи массово пишут жалобы на французскую студию по разработке видеоигр Ubisoft. Причиной недовольства граждан Незалежной стала невозможность сменить русский язык в градостроительном симуляторе Anno 2205, в котором на Украине доступна только российская локализация — без украинских и английского языков.

«Покупки, сделанные в этом регионе, будут только на русском языке». Вы что, издеваетесь?» — пишут разгневанные украинские игроки.

Похоже, что геймеры с Украины разъярились настолько, что начали компанию по обрушению не угодившей им игры — они массово ставят ей плохие оценки в Steam. Есть нюанс — Anno 2205 вышел в 2015 году, так что едва ли ревью-бомбинг имеет смысл.