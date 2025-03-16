Украинцы обиделись на французскую игру 2015 года из-за русского языка
Украинцы массово жалуются на Ubisoft из-за русского языка в игре Anno 2205
Украинские пользователи массово пишут жалобы на французскую студию по разработке видеоигр Ubisoft. Причиной недовольства граждан Незалежной стала невозможность сменить русский язык в градостроительном симуляторе Anno 2205, в котором на Украине доступна только российская локализация — без украинских и английского языков.
«Покупки, сделанные в этом регионе, будут только на русском языке». Вы что, издеваетесь?» — пишут разгневанные украинские игроки.
Похоже, что геймеры с Украины разъярились настолько, что начали компанию по обрушению не угодившей им игры — они массово ставят ей плохие оценки в Steam. Есть нюанс — Anno 2205 вышел в 2015 году, так что едва ли ревью-бомбинг имеет смысл.
Некоторая часть украинского общества явно с большим трепетом относится к своему праву оскорбляться теми или иными событиями. Так, например, неделей ранее у американского посольства в столице Незалежной прошла акция, участники которой были возмущены заявлениями американского лидера Дональда Трампа о ситуации вокруг кризиса на Украине — тогда глава Белого дома сказал, что у Киева нет козырей. Демонстранты приносили плакаты с карикатурами политиков США, чтобы выразить своё неудовольствие.
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