«Америка, проснись»: Украинцы взбунтовались после слов Трампа о «козырях» России
«Страна.ua»: У посольства США в Киеве прошла акция протеста из-за слов Трампа
У посольства США в Киеве прошёл митинг. Обложка © X / Vlb Sta Київський Сирець
В Киеве прошла акция протеста у посольства США, в которой участники выразили недовольство высказываниями президента США Дональда Трампа о ситуации на Украине, сообщает «Страна.ua». Несколько десятков демонстрантов вышли на улицу с плакатами карикатурного характера, изображающими американских политиков.
У посольства США в Киеве прошёл митинг. Видео © X / Vlb Sta Київський Сирець
Участники протеста держали в руках украинские флаги и символические игральные карты. На верхней части этих карт были изображены американские политики, а на нижней — снимки последствий военного конфликта.
«Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа», — написано на одном из плакатов.
Таким образом, активисты выразили своё несогласие с высказываниями президента США о том, что у Украины «нет козырей» для продолжения конфликта. Митинг состоялся в субботу, 8 марта. На данный момент администрация посольства ситуацию не прокомментировала.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия располагает серьёзным преимуществом в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам президента США, главным козырем в рукаве Москвы являются освобождённые за время СВО территории. А вот Киеву козырять нечем, считает Трамп.