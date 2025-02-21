Теперь заживут: Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен

Чтобы петиция ушла на рассмотрение в кабмин, её должны были подписать 25 000 человек, но план оказался перевыполнен. Таким образом, если власти одобрят её, то в стране запретят все песни на русском языке на таких площадках, как Apple Music, Spotify и др.

А ведь Life.ru уже рассказывал об этой петиции всего три дня назад, когда у неё было лишь 400 подписей. Теперь останется только пару сотен миллионов гривен в это дело вложить, и Украина наконец-то начнёт процветать. Странно, но борьба с русскоязычной музыкой и книгами ведётся там с 2022 года, а искоренить всё это никак не получается. Так ли сильно этому народу нужна та самая «украинская идентичность»?