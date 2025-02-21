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21 февраля, 09:55

Теперь заживут: Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен

Украинский кабмин рассмотрит петицию о полном запрете музыки на русском языке

На Украине 28 000 человек подписали петицию с просьбой полностью перекрыть в стране кислород всей музыке на русском языке. Её запретят выпускать даже украинским артистам, гласит электронная петиция на сайте украинского кабмина.

Чтобы петиция ушла на рассмотрение в кабмин, её должны были подписать 25 000 человек, но план оказался перевыполнен. Таким образом, если власти одобрят её, то в стране запретят все песни на русском языке на таких площадках, как Apple Music, Spotify и др.

«Русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к нашему государству», — считает автор петиции.

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А ведь Life.ru уже рассказывал об этой петиции всего три дня назад, когда у неё было лишь 400 подписей. Теперь останется только пару сотен миллионов гривен в это дело вложить, и Украина наконец-то начнёт процветать. Странно, но борьба с русскоязычной музыкой и книгами ведётся там с 2022 года, а искоренить всё это никак не получается. Так ли сильно этому народу нужна та самая «украинская идентичность»?

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Владимир Озеров
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