На Украине предложили запретить русскоязычную музыку на Spotify и Apple Music

На сайте украинского кабмина появилась петиция с призывом к блокировке русскоязычных песен на популярных сервисах вроде Apple Music и Spotify. Инициативу поддержали всего 409 человек из необходимых 25 тысяч.

В петиции говорится, якобы музыка на русском языке может содержать идеи, которые наносят ущерб украинской идентичности и способствуют формированию отрицательного имиджа Украины за рубежом. Кроме того, прослушивание таких песен составители документа приравняли к «поддержке агрессии» против Незалежной.

Автор инициативы также предлагает усилить информационные кампании для популяризации украинской культуры с акцентом на сохранение и развитие национальных ценностей.