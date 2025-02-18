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17 февраля, 21:41

На Украине предложили запретить русскоязычную музыку на Spotify и Apple Music

На сайте украинского кабмина появилась петиция с призывом к блокировке русскоязычных песен на популярных сервисах вроде Apple Music и Spotify. Инициативу поддержали всего 409 человек из необходимых 25 тысяч.

В петиции говорится, якобы музыка на русском языке может содержать идеи, которые наносят ущерб украинской идентичности и способствуют формированию отрицательного имиджа Украины за рубежом. Кроме того, прослушивание таких песен составители документа приравняли к «поддержке агрессии» против Незалежной.

Автор инициативы также предлагает усилить информационные кампании для популяризации украинской культуры с акцентом на сохранение и развитие национальных ценностей.

Военнопленный ВСУ признался, что слушал русскую музыку вопреки запрету Киева
Военнопленный ВСУ признался, что слушал русскую музыку вопреки запрету Киева

Напомним, что Верховная рада запретила распространение российской музыки в украинских медиа в 2022 году. Под ограничения попал даже импорт книг и другой издательской продукции из РФ и Белоруссии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Тимур Хингеев
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