Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов

Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 11:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что три БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря у крымского побережья.