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10 июня, 17:32

Российские системы ПВО за день сбили семь украинских дронов

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 11:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что три БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному над Курской областью и акваторией Чёрного моря у крымского побережья.

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Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество перехватов зафиксировано в небе над Брянской областью — здесь сбили 46 БПЛА. На втором месте Белгородская область с 20 уничтоженными дронами.

Александра Мышляева
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