Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских дрона над 11 регионами России

В минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

«В период с 21.50 по московскому времени 9 июня до 05.50 10 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 102 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов, а именно 46 БПЛА, было сбито над Брянской областью. Над Белгородской областью нейтрализовано 20 беспилотников. По девять дронов были уничтожены над Воронежской областью и Республикой Крым, ещё по четыре – над Калужской областью и Республикой Татарстан.

Кроме того, три дрона были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, ещё один – над Смоленской областью.