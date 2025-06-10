Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских дрона над 11 регионами России
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В минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
«В период с 21.50 по московскому времени 9 июня до 05.50 10 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 102 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов, а именно 46 БПЛА, было сбито над Брянской областью. Над Белгородской областью нейтрализовано 20 беспилотников. По девять дронов были уничтожены над Воронежской областью и Республикой Крым, ещё по четыре – над Калужской областью и Республикой Татарстан.
Кроме того, три дрона были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, ещё один – над Смоленской областью.
Вечером 9 июня в Минобороны РФ заявили об уничтожении 76 вражеских дронов за два часа. Всего за время специальной военной операции силы ПВО сбили 62 тысячи украинских беспилотников. Российские военные также уничтожили 23 816 танков и других боевых бронированных машин, 610 зенитных ракетных комплексов и 36 629 единиц специальной военной автомобильной техники.