Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»
Ночью 10 июня Киев и область пережили одну из мощнейших атак дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артем» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей. Предположительно, под ударом оказался местный аэропорт. Пожары вспыхнули в резервуарах для хранения топлива.
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Военкоры сообщили о попадании в производственный цех завода «Артем», который занимался выпуском ракет класса «воздух-воздух». Киев столкнулся с перебоями в подаче электричества. Город окутал густой дым от пожаров, охвативших различные районы.
Датский журналист Расмус Тантхольдт охарактеризовал налёт, как «самую масштабную атаку на Киев». Взрывы доносились из Белой Церкви и Вышгорода, а также из Кировоградской, Черкасской и Черниговской областей. Местные паблики сообщают, что в небе находились более ста воздушных целей.
До этого главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы. Экс-комик призвал граждан особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни. Предупреждение прозвучало на фоне сообщений Reuters о подготовке РФ крупного ответного удара.
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