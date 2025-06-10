ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 04:11

Чёрный дым окутал Киев после прилёта российских дронов «Герань-2»

Ночью 10 июня Киев и область пережили одну из мощнейших атак дронов «Герань-2». Предварительно, удары пришлись на завод «Артем» и топливные резервуары в аэропорту. Мощные взрывы прогремели в Борисполе, расположенном рядом с украинской столицей. Предположительно, под ударом оказался местный аэропорт. Пожары вспыхнули в резервуарах для хранения топлива.

Киев. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

Военкоры сообщили о попадании в производственный цех завода «Артем», который занимался выпуском ракет класса «воздух-воздух». Киев столкнулся с перебоями в подаче электричества. Город окутал густой дым от пожаров, охвативших различные районы.

Датский журналист Расмус Тантхольдт охарактеризовал налёт, как «самую масштабную атаку на Киев». Взрывы доносились из Белой Церкви и Вышгорода, а также из Кировоградской, Черкасской и Черниговской областей. Местные паблики сообщают, что в небе находились более ста воздушных целей.

«Берут в клещи»: Военный эксперт раскрыл новые точки активности Армии РФ в зоне СВО
«Берут в клещи»: Военный эксперт раскрыл новые точки активности Армии РФ в зоне СВО

До этого главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «удару возмездия» со стороны России после атак на аэродромы. Экс-комик призвал граждан особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни. Предупреждение прозвучало на фоне сообщений Reuters о подготовке РФ крупного ответного удара.

Обложка © Telegram / Повёрнутые на войне

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar