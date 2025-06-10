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Регион
10 июня, 09:55

Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде, пострадали два человека

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Дрон ВСУ атаковал заправку Teboil в Белгороде. В результате удара произошло частичное обрушение конструкции АЗС. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает SHOT.

Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде. Видео © SHOT

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Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество дронов, а именно 46 БПЛА, было сбито над Брянской областью. Над Белгородской областью ликвидировано 20 беспилотников.

Александра Мышляева
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