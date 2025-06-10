Обломки беспилотника ВСУ упали на стадион школы в Курске

Фрагменты украинского беспилотного летательного аппарата упали на стадион одной из школ Курска. На место происшествия сразу же выехали различные специальные службы. Данную информацию подтвердил исполняющий обязанности главы региона Сергей Котляров в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — написал он.

Котляров также отметил, что летний пришкольный лагерь, который начал свою работу на территории учебного учреждения, продолжает функционировать в обычном режиме.