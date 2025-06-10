Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги

В Ленинградской области на фоне воздушной тревоги приземлили украинский беспилотник, на месте работают специальные службы. Об этом отчитался губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

В регионе объявлен режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников. В некоторых районах Ленобласти ограничили работу мобильной связи и интернета. Часом ранее губернатор сообщил об уничтожении второго за утро БПЛА.