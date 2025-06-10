ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 05:34

Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги

Дрозденко сообщил об уничтожении третьего за утро БПЛА над Ленобластью

Обложка © Unsplash

Обложка © Unsplash

В Ленинградской области на фоне воздушной тревоги приземлили украинский беспилотник, на месте работают специальные службы. Об этом отчитался губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

«В Гатчинском районе беспилотник подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба», – пишет чиновник.

В регионе объявлен режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников. В некоторых районах Ленобласти ограничили работу мобильной связи и интернета. Часом ранее губернатор сообщил об уничтожении второго за утро БПЛА.

Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно закрыли для полётов
Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно закрыли для полётов
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar