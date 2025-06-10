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10 июня, 03:34

В Ленинградской области был уничтожен один беспилотник ВСУ

Губернатор Дрозденко: В Ленобласти объявили режим воздушной тревоги

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

На территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — написал он.

Губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Тосненским районом. По его словам, жертв и разрушений нет.

Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно закрыли для полётов
Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно закрыли для полётов

Напомним, что этим же утром беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали Республику Татарстан. Местные жители рассказали о минимум трёх взрывах в Нижнекамске. По предварительным данным, работала система ПВО. Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео.

Лия Мурадьян
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