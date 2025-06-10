В Ленинградской области был уничтожен один беспилотник ВСУ
Губернатор Дрозденко: В Ленобласти объявили режим воздушной тревоги
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
На территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.
«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — написал он.
Губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Тосненским районом. По его словам, жертв и разрушений нет.
Напомним, что этим же утром беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали Республику Татарстан. Местные жители рассказали о минимум трёх взрывах в Нижнекамске. По предварительным данным, работала система ПВО. Момент уничтожения одного из БПЛА попал на видео.