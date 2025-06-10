В Ленинградской области был уничтожен один беспилотник ВСУ

На территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — написал он.

Губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Тосненским районом. По его словам, жертв и разрушений нет.